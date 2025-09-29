"الخضيري": السمن النباتي المهدرج هو الخطر الحقيقي.. والزيوت الأخرى آمنة عند الاعتدال

جدد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري توضيحه بشأن الفرق بين الزيوت المهدرجة والزيوت النباتية، مؤكدًا أن الزيوت المهدرجة المقصودة بالتحذير الصحي هي فقط السمن النباتي المعالج بالهدرجة.
وأوضح أن الزيوت النباتية مثل زيت الذرة، ودوار الشمس، والزيتون، والكانولا، ليست مهدرجة ولا تُشكّل ضررًا صحيًا عند استخدامها باعتدال، مشيرًا إلى أنها تُعد آمنة في الاستهلاك المنزلي.
وبيّن الخضيري أن السمن النباتي هو زيت نباتي تمّت معالجته بإضافة الهيدروجين عبر عملية الهدرجة، ما يجعله صلبًا شبيهًا بالسمن الحيواني الطبيعي، ويُستخدم بكثرة في المطاعم والمصانع والمخابز بسبب قدرته على مقاومة التعفن وتأخر فساده، وغالبًا ما يُعبأ في علب حديدية.
وأكد أن هذا النوع هو الضار صحيًا، محذرًا من استخدامه بشكل مستمر، نظرًا لما يحمله من آثار سلبية على الصحة العامة، خصوصًا في حال استخدامه في الطهي بدرجات حرارة عالية.