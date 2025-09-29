"الخضيري": السمن النباتي المهدرج هو الخطر الحقيقي.. والزيوت الأخرى آمنة عند الاعتدال

وأكد أن هذا النوع هو الضار صحيًا، محذرًا من استخدامه بشكل مستمر، نظرًا لما يحمله من آثار سلبية على الصحة العامة، خصوصًا في حال استخدامه في الطهي بدرجات حرارة عالية.