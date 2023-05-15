لماذا ينتفخ كرشك؟ وكيف؟ إليك 5 أخطاء ترتكبها ولا داعي للأعذار!

بعض الأشخاص يدركون أنهم يأكلون وجبات سريعة مؤذية لصحتهم، لكنهم يحاولون إيجاد أعذار تريح ضمائرهم، كأن يقول الواحد منهم: "لقد تعبت اليوم في العمل، وكان النهار شاقًا للغاية، فلا مانع من أن أكافئ نفسي ببرغر أو دجاج مقلي".