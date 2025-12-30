نتائج مذهلة خلال 8 أسابيع.. مصل نباتي يحفّز نمو الشعر ويقلل تساقطه

ورغم النتائج الواعدة، حذّر الباحثون من تعميمها، نظراً لمحدودية الدراسة، التي اقتصرت على متطوعين لا يعانون من الصلع الوراثي، ولصغر العينة وقصر مدة التجربة، فضلاً عن تمويل الدراسة من قبل الشركة المنتجة للمصل، ما يستدعي دراسات مستقلة لاحقة لتأكيد الفاعلية.