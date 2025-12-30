نتائج مذهلة خلال 8 أسابيع.. مصل نباتي يحفّز نمو الشعر ويقلل تساقطه

نجح باحثون في تايوان في تطوير مصل تجميلي مبتكر أثبت فاعلية مذهلة في تحفيز نمو الشعر وتحسين صحته خلال 8 أسابيع فقط، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة medRxiv المتخصصة.
ويعتمد المصل على تركيبة دقيقة تجمع بين الكافيين والبانثينول، إلى جانب عاملين بروتينيين هما: عامل النمو الليفي 7، وعامل النمو المشابه للإنسولين 1، بالإضافة إلى مكون نباتي فريد يتمثل في الحويصلات الخارجة خلوياً من نبات "سرة الأرض الهندي" (Centella asiatica).
وأظهرت التجارب السريرية، التي استمرت 56 يومًا وشملت 60 متطوعًا من الرجال والنساء الأصحاء، أن التركيبة الكاملة رفعت سماكة الشعر بنسبة 101%، وزادت كثافته وطوله بمعدل 3.5 سنتيمتر، مع انخفاض في تساقط الشعر بنسبة 47%، وتقليل إفرازات فروة الرأس الدهنية بنسبة 25%.
وتمت الاستعانة بتقنيات دقيقة شملت مجاهر رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة تحليل متقدمة لقياس الفعالية. وأوضحت النتائج أن عوامل النمو البروتينية كانت الأكثر تأثيرًا، إلا أن الدمج بين جميع المكونات هو ما أنتج التأثير التآزري الأقوى.
ورغم النتائج الواعدة، حذّر الباحثون من تعميمها، نظراً لمحدودية الدراسة، التي اقتصرت على متطوعين لا يعانون من الصلع الوراثي، ولصغر العينة وقصر مدة التجربة، فضلاً عن تمويل الدراسة من قبل الشركة المنتجة للمصل، ما يستدعي دراسات مستقلة لاحقة لتأكيد الفاعلية.
مع ذلك، تُعد هذه الدراسة خطوة واعدة نحو تطوير علاجات أكثر فعالية لتساقط الشعر، تعتمد على مزيج من المكونات الطبيعية والتقنيات العلمية المتقدمة.