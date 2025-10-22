يستخدم كمعقم للأيدي.. الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الإيثانول كمادة خطرة قد تسبب السرطان

ونقلت "رويترز" بيان للوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، أنها تُجري حاليًا تقييمًا للإيثانول لاستخدامه كمبيد حيوي، وإذا خلصت إلى أن الإيثانول يُحتمل أن يُسبب السرطان أو يُضر بالتكاثر البشري، فإنها ستوصي باستبداله.