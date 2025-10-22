يستخدم كمعقم للأيدي.. الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الإيثانول كمادة خطرة قد تسبب السرطان

يدرس الاتحاد الأوروبي تصنيف مادة الإيثانول المستخدم في منتجات المبيدات الحيوية، مثل معقمات اليدين، كمادة خطرة نظرًا لزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.
ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة " فاينانشال تايمز" البريطانية، أن توصية داخلية صادرة في 10 أكتوبر عن إحدى مجموعات العمل التابعة للوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) صنفت الإيثانول كمادة سامة، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ومضاعفات الحمل، ويحتاج إلى استبداله في منتجات التنظيف وغيرها.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة منتجات المبيدات الحيوية التابعة للوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر.
ونقلت "رويترز" بيان للوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، أنها تُجري حاليًا تقييمًا للإيثانول لاستخدامه كمبيد حيوي، وإذا خلصت إلى أن الإيثانول يُحتمل أن يُسبب السرطان أو يُضر بالتكاثر البشري، فإنها ستوصي باستبداله.
وأضافت أن التقييمات لا تزال جارية ولم يتم التوصل إلى أي استنتاجات.
وستتخذ المفوضية الأوروبية القرار النهائي بناءً على الرأي العلمي للجنة.
وتُصنّف منظمة الصحة العالمية كلاً من الإيثانول والأيزوبروبانول على أنهما آمنان للاستخدام في نظافة اليدين.