لأسباب تتعلق بالحمل والولادة.. وفاة أم كل دقيقتين بالعالم

كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة أن العام 2020 شهد وفاة امرأة كل دقيقتين تقريبًا؛ لأسباب يمكن الوقاية منها تتعلق بالحمل والولادة.
وقال التقرير، الذي نُشر اليوم (الخميس): إنه في عام 2020 "توفي ما يقدّر بنحو 287 ألف امرأة على مستوى العالم؛ بسبب الأمومة، أي ما يعادل نحو 800 حالة وفاة للأمهات كل يوم، ونحو واحدة كل دقيقتين".
ووفق "الشرق الأوسط"، يمثل هذا الرقم تحسنًا مقارنةً بما يقدر بنحو 446 ألف حالة وفاة للأمهات قبل 20 عامًا، وفقًا للتقرير.
وفي حين انخفض معدل الوفيات بين النساء الحوامل أو أثناء الولادة بين عامي 2000 و2015، فقد ظل ثابتًا بشكل أساسي منذ ذلك الحين، بل وزاد في بعض المناطق.
وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في المناطق الأكثر فقرًا والبلدان التي تمزقها الصراعات مأساوي بشكل خاص.
واستحوذت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على نحو 70 في المائة من وفيات الأمهات العالمية في عام 2020، تليها آسيا الوسطى والجنوبية التي شكلت ما يقرب من 17 في المائة.
وتشمل الأسباب التي يمكن الوقاية منها، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، النزيف الحاد وارتفاع ضغط الدم والإجهاض غير المأمون أو أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والملاريا.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مقدمة التقرير: "جميع حالات الوفاة تقريبًا تحدث في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ويمكن الوقاية من كل حالات الوفاة تقريبًا".