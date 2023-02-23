لأسباب تتعلق بالحمل والولادة.. وفاة أم كل دقيقتين بالعالم

وقال التقرير، الذي نُشر اليوم (الخميس): إنه في عام 2020 "توفي ما يقدّر بنحو 287 ألف امرأة على مستوى العالم؛ بسبب الأمومة، أي ما يعادل نحو 800 حالة وفاة للأمهات كل يوم، ونحو واحدة كل دقيقتين".