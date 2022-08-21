هل جربت السبانخ؟ 4 خضراوات تجدّد كبدك وتحميه من المسرطنات

تعد الكبد عضواً أساسياً لها مجموعة متنوعة من الوظائف التي تشمل المساعدة على هضم واستقلاب الطعام، وتخزين الفيتامينات والمعادن، وتنظيف الدم من السموم، وإنتاج البروتين.
ورغم أن الكبد لديها القدرة الفريدة على تجديد نفسها بعد التلف، يمكن أن يكون لخيارات الطعام والشراب تأثير كبير على هذا العضو، وبحسب الخبراء إحدى المجموعات الغذائية المهمة بشكل خاص هي الخضراوات؛ ومنها:
قد يعتقد البعض أن نكهة هذه الخضار "ترابية" إلى حد ما، وعلى الرغم من أنها قد لا تروق لبراعم التذوق لدى الجميع، إلا أن الشمندر مليء بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الكبد.
وتشير الأبحاث إلى أن عصير الشمندر مشروب "معزّز للصحة" و"يقي من الأمراض" وقد يكون مفيداً بشكل خاص لصحة الكبد، ونظرت إحدى الدراسات، على وجه التحديد، في تأثير الشمندر على صحة الكبد، ووجدت أن عصير الشمندر قد يساعد على حماية الكبد من فئات معينة من المواد المسرطنة.
وهناك مزيد لنتعلمه عن تأثير الشمندر على الكبد؛ حيث تشير البيانات الحالية إلى أن بعض مضادات الأكسدة الموجودة في جذر الشمندر الأحمر، التي تسمى betalains لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، ومن المهم ملاحظة أن هذه النتيجة خاصة بالشمندر الأحمر وأنواع أخرى من البنجر، مثل البنجر الذهبي، قد لا تحتوي على نفس مستويات مضادات الأكسدة.
يشير الخبراء إلى أن العناصر الغذائية المحدّدة الموجودة في الخضراوات الصليبية -مثل البروكلي- مفيدة بشكل خاص لسلامة الكبد، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن أولئك الذين تناولوا البروكلي لديهم مقاييس كبد إيجابية أكثر ونسبة أقل من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) وأورام الكبد.
من الخضراوات الصليبية الأخرى، أصبحت براعم بروكسل من الخضراوات الأكثر شعبية في السنوات الأخيرة، في حين أن كرنب بروكسل يمكن أن يحسّن الهضم ويوفر أطناناً من الفيتامينات والمعادن، إلا أنه يحتوي أيضاً على مركبات نباتية يُرى أنها تساعد في وظائف الكبد.
وتشير إحدى الدراسات إلى أن تناول الكرنب النيئة للفئران يزيد من مستويات إنزيمات إزالة السموم في الكبد والرئتين، وتعد هذه الخصائص المزيلة للسموم هي الأعلى في كرنب بروكسل غير المطبوخة، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أنه حتى عند طهيها تحتفظ براعم بروكسل بالقدرة على تحفيز هذه الإنزيمات المزيلة للسموم.
والجلوكوزينولات هو مركب فريد موجود في الخضراوات الصليبية التي تشارك في التفاعلات الأنزيمية التي يمكن أن تزيل سموم المركبات المسبّبة للسرطان في الجسم.
تشمل مجموعة الخضراوات التي يمكن أن تكون مفيدة للصحة العامة، الخضراوات الورقية المليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة الخطرة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".
ووجدت دراسة حديثة أن تناول السبانخ الخام يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وكلما زاد استهلاك السبانخ، قل خطر الإصابة بالمرض.