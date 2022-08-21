هل جربت السبانخ؟ 4 خضراوات تجدّد كبدك وتحميه من المسرطنات

وهناك مزيد لنتعلمه عن تأثير الشمندر على الكبد؛ حيث تشير البيانات الحالية إلى أن بعض مضادات الأكسدة الموجودة في جذر الشمندر الأحمر، التي تسمى betalains لها خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، ومن المهم ملاحظة أن هذه النتيجة خاصة بالشمندر الأحمر وأنواع أخرى من البنجر، مثل البنجر الذهبي، قد لا تحتوي على نفس مستويات مضادات الأكسدة.