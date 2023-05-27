عدوانية تغتالها "نتائج واعدة للغاية".. دواء جديد يدمّر "الجاني المميت" بالمخ

وعلاوة على ذلك لا يبدو أن للعلاج الجديد آثارًا جانبية خطيرة؛ حيث حافظت نماذج الفئران في الدراسة على وزنها، ولم يكن لها تغيرات واضحة في السلوك، كما لم تكن هناك أي علامة على تأثيرها على الكبد"، وأظهرت الاختبارات المعملية المكثفة على الخلايا أن المادة غير سامة حتى عند الجرعات العالية جدًّا.