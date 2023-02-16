دراسة تكشف فائدة "عظيمة" لنظام صيام اليوم البديل

وقادت الباحثة كريستينا فارادي التجربة السريرية التي تم خلالها تقسيم المشاركين الذين كانوا يعانون من مرض الكبد الدهني لأربع مجموعات: مجموعة صيام ليوم بديل، مجموعة تمارين هوائية، ومجموعة تتبع النظامين السابقين، وأخيرًا مجموعة ضابطة لم يُجرِ المشاركون فيها أي تغييرات على سلوكياتهم.