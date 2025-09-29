من المعاناة إلى الأمل.. علاج جديد لمرض الربو لدى الأطفال

كما أظهرت النتائج أن جهاز الاستنشاق الذي يجمع بين "كورتيكوستيرويد الاستنشاقي" (بوديسونيد) وموسع الشعب الهوائية السريع المفعول (فورموتيرول)، قلل من نوبات الربو بنسبة (45%) مقارنة بالسالبتامول، المستخدم حاليًا كعلاج أساسي، إلى جانب أن معدل النوبات لدى الأطفال الذين استخدموا الجهاز المزدوج كان (0.23) حالة سنويًا لكل مشارك مقابل (0.41) حالة في مجموعة السالبتامول، ما يعني أن لكل (100) طفل مصاب بالربو الخفيف، يمكن تقليل عدد نوبات الربو بمقدار (18) حالة سنويًا.