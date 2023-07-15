حكة تثير الجنون.. مادة في مطبخك تخلصك فورًا من آثار "لدغات الحشرات"

وعلى الرغم من أن غالبية لدغات الحشرات لا تتطلّب أي علاج طبي، إلا أن الحكة وحدها يمكن أن تكون كافية لإثارة جنونك، ويؤدّي خدش اللدغات إلى زيادة الحكة؛ حيث يمكن أن يصبح حكّ الجلد أكثر التهابًا.