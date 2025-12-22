خطر صحي داخل المنازل.. أجهزة يومية تطلق جسيمات تهاجم الرئتين

كشف فريق من الباحثين عن مستويات مقلقة من تلوث الهواء داخل المنازل، ناتجة عن استخدام أجهزة منزلية يومية، محذرين من مخاطر الجسيمات متناهية الصغر التي قد تنبعث منها أثناء التشغيل.
وأجرى باحثون من جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية تجارب داخل غرفة مختبرية صُممت خصيصًا لقياس انبعاثات الجسيمات المحمولة جوًا من أجهزة مثل المحامص، والقلايات الهوائية، ومجففات الشعر. ويبلغ حجم هذه الجسيمات أقل من 100 نانومتر، ما يجعلها قادرة على التغلغل عميقًا داخل الرئتين، وفقًا لما ذكرته مجلة «ساينس أليرت».
وأظهرت النتائج أن معظم الأجهزة المنزلية تطلق كميات كبيرة من هذه الجسيمات، وكانت محمصة الخبز الأكثر تسبُّبًا في الانبعاثات، إذ تصدر نحو 1.73 تريليون جسيم متناهٍ في الصغر في الدقيقة الواحدة، حتى من دون وضع خبز بداخلها.
وبيّنت الدراسة أن هذه الجسيمات دقيقة للغاية إلى درجة لا يستطيع الأنف ترشيحها، ما يسمح بوصولها مباشرة إلى الرئتين، مع زيادة خطر التأثير على الأطفال بسبب صِغر حجم مجاريهم التنفسية.
وقال تشانغ هيوك كيم، وهو مهندس بيئي من جامعة بوسان الوطنية، إن نتائج الدراسة تؤكد الحاجة إلى تصميم الأجهزة الكهربائية مع مراعاة الانبعاثات، ووضع إرشادات لجودة الهواء الداخلي تأخذ في الحسبان مختلف الفئات العمرية.
وأضاف أن تقليل انبعاثات الجسيمات فائقة الدقة من الأجهزة اليومية قد يسهم، على المدى الطويل، في تحسين صحة البيئات الداخلية وخفض مخاطر التعرض المزمن، لا سيما لدى الأطفال الصغار.
ورصد الباحثون أيضًا وجود معادن ثقيلة مثل النحاس والحديد والألومنيوم والفضة والتيتانيوم ضمن الجسيمات المحمولة جوًا، يُرجّح أنها تنبعث مباشرة من المحركات، ما يزيد من خطر السمية الخلوية والالتهابات. وشددوا في المقابل على ضرورة تحسين تصميم الأجهزة وفرض لوائح أكثر صرامة للحد من هذه الانبعاثات.