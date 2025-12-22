خطر صحي داخل المنازل.. أجهزة يومية تطلق جسيمات تهاجم الرئتين

وأظهرت النتائج أن معظم الأجهزة المنزلية تطلق كميات كبيرة من هذه الجسيمات، وكانت محمصة الخبز الأكثر تسبُّبًا في الانبعاثات، إذ تصدر نحو 1.73 تريليون جسيم متناهٍ في الصغر في الدقيقة الواحدة، حتى من دون وضع خبز بداخلها.