أمل جديد في علاج مرضى السكري.. خلايا "دلتا" قد تحمي الملايين من غيبوبة انخفاض السكر في الدم

أوضحت الدراسة أن خللًا في الوصلات الفجوية أو إشارات اليوروكورتين قد يكون وراء عدم توقف انخفاض السكر لدى المرضى. يُعلق د. مارك هوفر (قائد البحث): "هدفنا تطوير أدوية تُنشط هذه الشبكة الدفاعية دون المساس بالأنسولين، مما يقلل الاعتماد على الحقن ويجنب المخاطر".