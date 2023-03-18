"ضفدع الشوكولاتة" و"مسحوق الحشرات".. علامة تفض اشتباكها "الغذاء والدواء" مجدّداً

جدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تأكيدها على أن اللوائح الفنية المعتمدة لبطاقات المواد الغذائية المعبأة لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" في إجابتها عن سائل يقول: "ممكن توضيح بخصوص علامة الضفدع على الشوكولاتة؟ يعني فيها حشرات؟"؛ حيث بيّنت أن "علامة الضفدع على المنتجات تشير إلى أن المؤسسة المُنتجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة".
وأضافت: "كما تُشير -علامة الضفدع- إلى أن الشركة المصنّعة قد تمّ خضوعها للتدقيق المكثّف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير، وليست لها علاقة بمكونات المنتج".
وتتلقى الهيئة على مدار اليوم استفسارات عدة حول الموضوع نفسه رغم أنها أكّدت في اكثر من مناسبة، عدم السماح باستخدام هذا المسحوق، حيث كانت هيئة الغذاء والدواء قد أكّدت في منشورٍ سابقٍ، أن "السعودية لا تسمح أبداً بدخول المنتجات الغذائية التي تحتوي على مسحوق الحشرات".