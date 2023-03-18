"ضفدع الشوكولاتة" و"مسحوق الحشرات".. علامة تفض اشتباكها "الغذاء والدواء" مجدّداً

وتتلقى الهيئة على مدار اليوم استفسارات عدة حول الموضوع نفسه رغم أنها أكّدت في اكثر من مناسبة، عدم السماح باستخدام هذا المسحوق، حيث كانت هيئة الغذاء والدواء قد أكّدت في منشورٍ سابقٍ، أن "السعودية لا تسمح أبداً بدخول المنتجات الغذائية التي تحتوي على مسحوق الحشرات".