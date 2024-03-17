"بخاخ الربو" لا يفسد الصيام.. "صحة الشرقية": له نوعان وهذا ما عليك تجنُّبه

أكّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصيام، مشيرة إلى نوعَيه وما ينبغي تجنُّبه.
ودعت "صحة الشرقية"، مرضى الربو عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أخذ كميات مناسبة من السوائل لتجنُّب حصول الجفاف والتعب، وتجنُّب المهيّجات، مثل: التدخين والعطور والغبار وروائح المطبخ.
وأشارت، عبر إنفوجراف معلوماتي، إلى أنه يوجد نوعان من "بخاخ الربو"، هما الإسعافي والوقائي؛ حيث يعمل البخاخ الإسعافي على توسيع الشعب الهوائية، ويستخدم عند الحاجة، ولا يُفطر في رمضان، وذلك حسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأشارت إلى أن البخاخ الوقائي يتحكم في تطور الأعراض وتقليل فرصة حدوث النوبات، ويُؤخذ بانتظامٍ مرة أو مرتين، حسب وصف الطبيب، وبالإمكان أخذه وقت الفطور ووقت السحور.