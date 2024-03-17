"بخاخ الربو" لا يفسد الصيام.. "صحة الشرقية": له نوعان وهذا ما عليك تجنُّبه

وأشارت، عبر إنفوجراف معلوماتي، إلى أنه يوجد نوعان من "بخاخ الربو"، هما الإسعافي والوقائي؛ حيث يعمل البخاخ الإسعافي على توسيع الشعب الهوائية، ويستخدم عند الحاجة، ولا يُفطر في رمضان، وذلك حسب فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.