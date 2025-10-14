كأنك لم تدخن.. دراسة: الإقلاع عن التدخين في منتصف العمر يحمي من الخرف

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الإقلاع عن التدخين في منتصف العمر يُقلل بشكل كبير من تدهور القدرات الإدراكية، حيث تنخفض احتمالية الإصابة بالخرف خلال عشر سنوات لتُصبح مماثلة لمن لم يُدخنوا قط.
ووفقاً لتقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، شملت الدراسة 9436 شخصاً من إنجلترا والولايات المتحدة وعشر دول أوروبية، ممن تزيد أعمارهم على 40 عاماً. وأظهرت النتائج أن الإقلاع عن التدخين يُقلل معدل تراجع الطلاقة اللفظية إلى النصف، ويُبطئ فقدان الذاكرة بنسبة 20 في المائة.
وأكدت الدكتورة ميكايلا بلومبرغ من جامعة كوليدج لندن أن "الإقلاع عن التدخين قد يساعد الناس على الحفاظ على صحة إدراكية أفضل على المدى الطويل، حتى عندما نكون في الخمسينات من العمر أو أكبر".
ويُعد التدخين أحد 14 عامل خطر للإصابة بالخرف، حددتها لجنة خبراء مجلة "لانسيت" الطبية، وتشمل أيضاً الاكتئاب والإفراط في شرب الكحول وفقدان السمع.