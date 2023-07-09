قد يشير لأمراض نفسية.. خبراء يُحَذّرون من ترند "التعفن في السرير"

أصبح البقاء في البيت، وتحديدًا فوق السرير، لمشاهدة التليفزيون، بعيدًا عن صخب الحياة الاجتماعية، مظهرًا من مظاهر الهروب من الواقع وفق خبراء نفسيين تحدثوا لشبكة "سي إن إن" تعليقًا على ترند "التعفن" الذي استقطب كثيرين، خصوصًا من مستخدمي تطبيق تيك توك.