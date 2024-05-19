حياتنا
دراسة طبية تتوقع زيادة متوسط عمر الإنسان 5 سنوات بحلول عام 2050
قالت دراسة طبية حديثة إن هناك توقعات مشجعة لزيادة متوسط العمر حول العالم في السنوات القادمة؛ حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط العمر العالمي بحوالي خمس سنوات بحلول عام 2050.
ووفقًا للدراسة، من المتوقع أن يزداد متوسط العمر للنساء من حوالي 76 عامًا إلى 80 عامًا، وللرجال من 71 عامًا إلى 76 عامًا في جميع أنحاء العالم خلال الثلاثين عامًا القادمة، ويُعزى هذا التحسن المتوقع إلى التقدم في مجالات الطب والتغذية والصحة العامة.
وتشير الدراسة إلى أن هناك تحولًا مستمرًّا من الأمراض المعدية إلى الأمراض غير المعدية كأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والسكري، مع الإشارة إلى أن العوامل المرتبطة بالأمراض غير المعدية مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وسوء التغذية والتدخين سيكون لها تأثير كبير على صحة الأفراد في المستقبل.