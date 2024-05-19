دراسة طبية تتوقع زيادة متوسط عمر الإنسان 5 سنوات بحلول عام 2050

ووفقًا للدراسة، من المتوقع أن يزداد متوسط العمر للنساء من حوالي 76 عامًا إلى 80 عامًا، وللرجال من 71 عامًا إلى 76 عامًا في جميع أنحاء العالم خلال الثلاثين عامًا القادمة، ويُعزى هذا التحسن المتوقع إلى التقدم في مجالات الطب والتغذية والصحة العامة.