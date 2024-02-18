لا تتجاهلها.. جفاف الفم قد يكون عارضاً لخمسة أمراض خطيرة بالجسم

على الرغم من أن جفاف الفم من الأعراض الشائعة وغالباً ما يكون طبيعياً، إلا أنه قد يشير إلى الإصابة بخمسة أمراض خطيرة.
وأوضح طبيب الأسنان الدكتور آزاد إيروملو، من شركة Banning Dental Group الخاصة الرائدة في مجال طب الأسنان، أن جفاف الفم يمكن أن يكون بمنزلة علامة منذرة لخمسة أمراض خطيرة؛ لذا لا تتجاهله تماماً.
وحذّر من أن جفاف الفم المستمر قد يشير إلى مشكلات في أماكن أخرى من الجسم، قائلاً: "يمكن أن يتجلى ذلك في أعراض، مثل: الشعور باللزوجة في الفم، أو جفاف أو التهاب الحلق، أو صعوبة المضغ أو البلع، أو حتى رائحة الفم الكريهة.. ويمكن أن تظهر بعض الحالات الصحية، مثل السكتة الدماغية أو مرض السكري أو مرض ألزهايمر بهذه الطريقة. في حين أن هذه الأعراض يمكن أن تكون أيضاً مؤشراً لاضطراب المناعة الذاتية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو متلازمة شوغرن (اضطراب في الجهاز المناعي)".
وأوضح الدكتور إيروملو، وفق "روسيا اليوم": "عندما تزور طبيب أسنان، فإننا لا نهتم فقط بصحة فمك. فنحن مدرّبون على كيفية اكتشاف بعض المشكلات الأوسع المتعلقة بصحتك العامة أيضا. ومن الضروري مراقبة صحتك بعناية، وإذا لاحظت أعراضاً مستمرة لجفاف الفم، فيجب عليك تسليط الضوء على ذلك مع طبيبك العام".
ووفقا لإيروملو، يمكن أن يكون جفاف الفم علامة محذّرة للسكري، والسكتة الدماغية، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، ومتلازمة شوغرن.
ويُنصح الجميع بزيارة طبيب الأسنان كل نصف عام، لضمان العناية المثالية بالفم. وهذا يساعدهم أيضاً على اكتشاف أي مشكلات ناشئة مبكراً.