لا تتجاهلها.. جفاف الفم قد يكون عارضاً لخمسة أمراض خطيرة بالجسم

وحذّر من أن جفاف الفم المستمر قد يشير إلى مشكلات في أماكن أخرى من الجسم، قائلاً: "يمكن أن يتجلى ذلك في أعراض، مثل: الشعور باللزوجة في الفم، أو جفاف أو التهاب الحلق، أو صعوبة المضغ أو البلع، أو حتى رائحة الفم الكريهة.. ويمكن أن تظهر بعض الحالات الصحية، مثل السكتة الدماغية أو مرض السكري أو مرض ألزهايمر بهذه الطريقة. في حين أن هذه الأعراض يمكن أن تكون أيضاً مؤشراً لاضطراب المناعة الذاتية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو متلازمة شوغرن (اضطراب في الجهاز المناعي)".