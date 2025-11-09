تجمع القصيم الصحي يدعو مرضى السكري للالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية للحد من المضاعفات

وأوضح التجمع أنّ التحكم بالسكري يتطلب الحرص على قياس مستوى السكر بشكلٍ منتظم، والمتابعة الدورية مع الطبيب، والانتظام في استخدام الدواء وفق الوصفة الطبية، إلى جانب اتباع نظامٍ غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا.