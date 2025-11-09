تجمع القصيم الصحي يدعو مرضى السكري للالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية للحد من المضاعفات

دعا تجمع القصيم الصحي مرضى السكري إلى اتباع إرشاداتٍ طبية منتظمة تُسهم في التحكم بمستوى السكر في الدم، مؤكدًا أنّ الوقاية تبدأ من العناية اليومية والتزام المريض بخطة علاجية متكاملة.
وأوضح التجمع أنّ التحكم بالسكري يتطلب الحرص على قياس مستوى السكر بشكلٍ منتظم، والمتابعة الدورية مع الطبيب، والانتظام في استخدام الدواء وفق الوصفة الطبية، إلى جانب اتباع نظامٍ غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا.
وأكد أن الالتزام بهذه العوامل يسهم في الحدّ من مضاعفات السكري ويُساعد المصابين على تحقيق استقرارٍ صحي وحياةٍ نشطة.