لسلامة دوائك في الحج.. نصائح وإرشادات مهمة من "الغذاء والدواء"

وأضافت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم، أن ترك العلاج قبل إتمام البرنامج العلاجي الموصوف من الطبيب من الأخطاء التي يقع فيها البعض، لافتة إلى أنه في حال نسيان جرعة من الجرعات يمكن تناولها قبل الجرعة التالية، لكن في حال اقتراب موعد الجرعة الجديدة يتم تجاهلها ويتم أخذ الجرعة الثانية فقط.