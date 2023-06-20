حياتنا
لسلامة دوائك في الحج.. نصائح وإرشادات مهمة من "الغذاء والدواء"
أبرزها عدم تعريضه لأشعة الشمس المباشرة وحفظه في عبوته الأصلية
نصحت هيئة الغذاء والدواء، الحجاج، باتباع عددٍ من الإرشادات للحفاظ على سلامة أدويتهم خلال موسم الحج.
وشدّدت الهيئة على ضرورة عدم تعريض الدواء لأشعة الشمس المباشرة واستخدام المياه في تناول الأدوية "الأقراص والحبوب" وليس أي سوائل أخرى.
وأضافت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم، أن ترك العلاج قبل إتمام البرنامج العلاجي الموصوف من الطبيب من الأخطاء التي يقع فيها البعض، لافتة إلى أنه في حال نسيان جرعة من الجرعات يمكن تناولها قبل الجرعة التالية، لكن في حال اقتراب موعد الجرعة الجديدة يتم تجاهلها ويتم أخذ الجرعة الثانية فقط.
وأكّدت ضرورة حفظ الدواء في عبوته الأصلية وعدم تناول دواء حاج آخر مهما تشابهت الأعراض.