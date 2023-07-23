هل كنتَ تتناول الفيتامينات بشكل خاطئ؟.. اختصاصية توضح "التوقيت والطريقة المناسبة"

ووفقًا لبوكر، فإن الطريقة الأفضل لتناول الفيتامينات تكون على النحو الآتي: "من الأفضل تناول فيتامينات (ب) في الصباح؛ لأنها يمكن أن تكون محفزة، وتساعد على زيادة الطاقة. فيتامين سي قابل للذوبان في الماء، وأي فائض منه سيتلاشى؛ لذا من الأفضل تقسيم جرعتك وتناولها على مدار اليوم بدلاً من تناولها دفعة واحدة. ومن الأفضل تناول فيتامين (د) في منتصف النهار؛ لأن هذا هو الوقت الذي يصنع فيه الجسم فيتامين (د) بشكل طبيعي من أشعة الشمس. ومن الأفضل تناول المغنيسيوم في الليل لتشجيع النوم الجيد. كما أن المغنيسيوم مطلوب أيضًا لصنع فيتامين (د)؛ لذا إذا تعرضت لأشعة الشمس بشكل آمن فقد يكون من المفيد تناول بعض المغنيسيوم أيضًا. وحبوب أشواغاندا يمكن أن تساعد جسمك على الاستجابة بشكل أفضل للتوتر وتقليل القلق، ويفضل بعض الناس تناولها في الليل".