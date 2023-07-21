بالفيديو.. استشاري طبي يكشف السر وراء تحمُّل العرب درجات الحرارة المرتفعة

كشف الدكتور إيهاب عمارة، الاستشاري بمجمع رفحاء الطبي، سر تحمُّل العرب درجات الحرارة المرتفعة، وقال إن لدى أجسامنا قدرة على التكيف مع الحرارة العالية بسبب تعرُّضنا لهذه الحرارة لفترات طويلة، إضافة إلى عدم استعداد سكان الدول الغربية في أوروبا وأمريكا للحرارة المرتفعة؛ إذ تجد مساكنهم ضيقة، وسقفها منخفضًا؛ فتحتفظ بالحرارة أكثر، مع عدم وجود المرواح وأجهزة التكييف والتبريد.