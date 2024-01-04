6 للجميع وواحدة للفتيات.. 7 خطوات في "برنامج يومي للحفاظ على الصحة"

قدمت وزارة الصحة، ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، قائمة بأهم الأمور الصحية خلال اليوم، داعيةً إلى أهمية إنجازها.
وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن البرنامج اليومي للحفاظ على الصحة، يتضمن 7 خطوات؛ أولها "المحافظة على نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغييرها يومياً".
وأضافت: "تفريش الأسنان على الأقل مرتين في اليوم"، و"الاستحمام بشكل دوري بالماء والصابون"، و"تقليم أظافر اليدين والقدمين بشكل منتظم وبطريقة صحيحة وسليمة".
وتابعت: "تجفيف الأذنين بعد الاستحمام لحمايتهما من الالتهابات"، و"عدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين"، و"بالنسبة للفتيات أثناء الحيض: تغيير الفوطة الصحية باستمرار".