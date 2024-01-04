6 للجميع وواحدة للفتيات.. 7 خطوات في "برنامج يومي للحفاظ على الصحة"

وأوضحت المديرية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن البرنامج اليومي للحفاظ على الصحة، يتضمن 7 خطوات؛ أولها "المحافظة على نظافة الملابس الداخلية والخارجية وتغييرها يومياً".