تجمع القصيم الصحي يحذّر من علامات ارتفاع السكر بالدم ويدعو للفحص المبكر

حذّر تجمع القصيم الصحي من إهمال علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم، داعيًا إلى الانتباه لأبرز الأعراض التي قد تدل على اختلال مستوى السكر، منها العطش والتبول المتكرر، والصداع، وصعوبة التركيز، والإرهاق أو الشعور بالتعب، والرؤية الضبابية، إضافةً إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لأكثر من 180 ملجم/دسل.
وأوضح التجمع أن تكرار ظهور هذه العلامات يستدعي إجراء فحوص طبية عاجلة ومراجعة الطبيب لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية مبكرة، مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر يسهم في الحد من المضاعفات ويحافظ على استقرار الصحة العامة.
ودعا تجمع القصيم الصحي إلى اتباع نمط حياة صحي يعتمد على الغذاء المتوازن وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، ومراقبة مستوى السكر في الدم بشكل دوري، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع المرض.