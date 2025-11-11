تجمع القصيم الصحي يحذّر من علامات ارتفاع السكر بالدم ويدعو للفحص المبكر

حذّر تجمع القصيم الصحي من إهمال علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم، داعيًا إلى الانتباه لأبرز الأعراض التي قد تدل على اختلال مستوى السكر، منها العطش والتبول المتكرر، والصداع، وصعوبة التركيز، والإرهاق أو الشعور بالتعب، والرؤية الضبابية، إضافةً إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لأكثر من 180 ملجم/دسل.