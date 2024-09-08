انتبه.. شرب هذه الكمية من الكافيين يوميًّا "قد يعرّض صحة قلبك للخطر"

ومع ذلك، فإن هذه الارتفاعات في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، عادة ما تُرى في الأمد القريب، بعد أن يستهلك الشخص الكافيين، وتكون أقل وضوحًا بين شاربي الكافيين المزمنين، كما قال هوبر.