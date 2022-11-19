العلماء يكشفون عن كروموسومات يتم "إسكاتها'' في الخلايا السرطانية الذكرية!

وقد استخدمت الدراسة عينات الحمض النووي المتاحة للجمهور من مرضى السرطان حول العالم. ومن خلال تحليل الآلاف من الجينومات التي تمثل أكثر من 30 نوعًا من أنواع السرطان المختلفة؛ وجد الباحثون أن الجين المسؤول عن إسكات الكروموسوم X (المعروف باسم نسخة محددة من X-inactive، أو XIST) يتم التعبير عنه بشكل كبير في مجموعة متنوعة من الأنسجة السرطانية أكثر مما كانوا يشتبهون في أي وقت مضى.