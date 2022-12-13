اختتام المؤتمر الخليجي الـ 12 لطب النوم بجدة بـ 14 توصية

اختتم المؤتمر الخليجي الثاني عشر لطب النوم جلساته في جدة بـ 14 توصية تمخضت عن الجلسات العلمية وأوراق العمل التي شارك بها الخبراء والمتخصصون وساهموا في إثراء الساحة الطبية في مجال طب النوم .
وأوضح مدير مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر البروفيسور سراج عمر ولي، أن المؤتمر خرج بـ 14 توصية وهي: ضرورة التأكيد على أهمية التواصل الدائم مع مرضى اضطرابات النوم عن بعد، وخصوصًا في حالات الحظر كجائحة كورونا، والاستمرار في استخدام هذه الخدمة فيما بعد الجائحة نظراً لأهميتها، مع لفت النظر إلى أن خدمة التواصل مع المرضى عن بـُعد لا تتطلب تكنولوجيا عالية، فيمكن تطبيقها باستخدام جهاز المحمول الذكي فقط، وتوثيق العلاقة بين خفقان القلب وعدم انتظام دقات القلب وانقطاع التنفس أثناء النوم ودور جهاز ضخ الهواء، وهو العلاج الأساسي لمرضى انقطاع التنفس أثناء النوم الإيجابي والفعال في تجنب تكرار عدم انتظام دقات القلب، والربط بين متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم ومرض الكبد الدهني غير الكحولي والحاجة الماسة إلى عمل المزيد من الأبحاث لبيان هذا الربط وإلى التأكد من تأثيرعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم على عدم تطور، وتدهور مرض الكبد الدهني غير الكحولي أوربما الشفاء منه، والتأكيد على نقطة مهمة جدًا في الأبحاث المتعلقة بانقطاع التنفس أثناء النوم، وهي الحاجة إلى عدد كبير من المرضى وإلى مدة أطول للبحث، وإجراء الدراسات على مختلف أنواع وتصنيفات مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم.
وأضاف "ولي" أن التوصيات دعت إلى التأكيد على تأثير العلاج الإيجابي لانقطاع التنفس أثناء النوم في تحسين وضع مرضى السـُدَّة الرئوية الذي ينتج عادة من التدخين وإطالة عمر المريض بمشيئة الله تعالى، أما من ناحية الربو فما زلنا في حاجة للمزيد من الأبحاث التي تؤكد تأثير علاج انقطاع التنفس أثناء النوم على تهدئة والسيطرة على أعراض الربو وتهدئة الالتهابات المزمنة في الشعب الهوائية، ومن التوصيات أيضاً إظهار مدى انتشار متلازمة تململ الساقين في المجتمع السعودي، وبيان أهمية استخدام الطرق المحافظة، كالرياضة وتمارين الإطالة والبعد عن الكحوليات والتدخين ومضادات الهيستامين في الحالات البسيطة قبل اللجوء إلى الأدوية، وأما في الحالات المتوسطة إلى الشديدة فبالإضافة إلى الطرق غير الدوائية فيفضل استخدام أدوية التشنجات مثل الـgabapentin عن ما كان معتادًا سابقاً باستخدام أدوية المرض الرعاش، هذا بالطبع بعد التأكد من عدم وجود نقص في الحديد وعلاجه.
واختتم البروفيسور "ولي" رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بأن اللقاء خرج أيضاً بهذه التوصيات، وهي البقاء على الأمل الكبير في وجود علاجات بديلة لأجهزة ضخ الهواء الإيجابي أثناء النوم، مثل الأدوية وقال: ما زلنا في حاجة إلى المزيد من الأبحاث في هذا المجال، وأيضاً بيان تأثير عمليات التخسيس كتكميم المعدة في علاج انقطاع التنفس أثناء النوم عند الأطفال، حيث أشارت الدراسات الحالية إلى المفعول الإيجابي الواعد لمثل هذه العمليات وإلى إمكانيتها لعلاج متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم، ولكن نحتاج إلى المزيد من الأبحاث لإثبات هذا المفعول.