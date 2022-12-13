اختتام المؤتمر الخليجي الـ 12 لطب النوم بجدة بـ 14 توصية

وأوضح مدير مركز طب وبحوث النوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر البروفيسور سراج عمر ولي، أن المؤتمر خرج بـ 14 توصية وهي: ضرورة التأكيد على أهمية التواصل الدائم مع مرضى اضطرابات النوم عن بعد، وخصوصًا في حالات الحظر كجائحة كورونا، والاستمرار في استخدام هذه الخدمة فيما بعد الجائحة نظراً لأهميتها، مع لفت النظر إلى أن خدمة التواصل مع المرضى عن بـُعد لا تتطلب تكنولوجيا عالية، فيمكن تطبيقها باستخدام جهاز المحمول الذكي فقط، وتوثيق العلاقة بين خفقان القلب وعدم انتظام دقات القلب وانقطاع التنفس أثناء النوم ودور جهاز ضخ الهواء، وهو العلاج الأساسي لمرضى انقطاع التنفس أثناء النوم الإيجابي والفعال في تجنب تكرار عدم انتظام دقات القلب، والربط بين متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم ومرض الكبد الدهني غير الكحولي والحاجة الماسة إلى عمل المزيد من الأبحاث لبيان هذا الربط وإلى التأكد من تأثيرعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم على عدم تطور، وتدهور مرض الكبد الدهني غير الكحولي أوربما الشفاء منه، والتأكيد على نقطة مهمة جدًا في الأبحاث المتعلقة بانقطاع التنفس أثناء النوم، وهي الحاجة إلى عدد كبير من المرضى وإلى مدة أطول للبحث، وإجراء الدراسات على مختلف أنواع وتصنيفات مرضى انقطاع التنفس أثناء النوم.