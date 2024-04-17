"الهيموفيليا" اضطراب وراثي نادر.. تعرف على الأسباب وعوامل خطورة الإصابة

أوضح تجمع الرياض الصحي الأول أن "الهيموفيليا" هو اضطراب وراثي نادر ناجم عن نقص أو غياب أحد عوامل التجلط في الدم "البروتينات" حيث ينزف المصاب به بعد الإصابة لفترة أطول أكثر من الشخص الطبيعي.
وأضاف أن الهيموفيليا يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء والأنسجة، وتتحدد شدة الإصابة حسب كمية نقص العوامل في الدم.
ولفت تجمع الرياض الصحي إلى أن "الهيموفيليا" له عدة أسماء مثل "الناعور، والنزاف، ونزف الدم الوراثي"، وتتمثل عوامل الخطورة للإصابة بالمرض في الوراثة والحمل والإصابة بمرض السرطان، ويصيب الذكور أكثر من الإناث كما يصيب مرضى حالات المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد.