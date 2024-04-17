"الهيموفيليا" اضطراب وراثي نادر.. تعرف على الأسباب وعوامل خطورة الإصابة

أوضح تجمع الرياض الصحي الأول أن "الهيموفيليا" هو اضطراب وراثي نادر ناجم عن نقص أو غياب أحد عوامل التجلط في الدم "البروتينات" حيث ينزف المصاب به بعد الإصابة لفترة أطول أكثر من الشخص الطبيعي.