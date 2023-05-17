دراسة: زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات

من جهته، قال سايمون جريفسون، من معهد سرطان البروستات في المملكة المتحدة: "الحفاظ على وزن صحي يمكن أن يحمي من العديد من أنواع السرطان، لكن من المهم أن نتذكر أن سرطان البروستاتا يمكن أن يصيب الرجال من جميع الأوزان والأشكال والأحجام".