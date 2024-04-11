قبل أن تفوتك الخروجات وتذهب الإجازة.. 5 نصائح للتخلص من "البرد في العيد"

عيد الفطر المبارك يُشعِرنا بأيامه القليلة المبهجة بالسعادة والفرح، لكن قد تؤرّقنا بعض الأمراض التي تصيبنا خلاله، فبعض الأعراض المرضية قد تصيب البعض مثل الرشح والعطس والكحة وغيرها.
ولكي تتمكّن من التعافي السريع خلال أيام العيد والتخلص من نزلة البرد أو الأنفلونزا التي تصيبك ببعض الأعراض التي ذكرها تقرير نشر في موقع "business insider"، ونقلت عنه صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، وتمنعك من خروجات العيد والانخراط فى التجمعات العائلية المعروفة التي تُقام في هذه الأيام بشكل خاص، قدم التقرير نصائح بضرورة الاهتمام ببعض الخطوات التالية:
شرب الكثير من السوائل الدافئة المريحة للبلعوم والحلق والأنف، والتي تساعد على التخلص من المخاط المتراكم، وتساعد على تخفيف حدة السعال والكحة المتكررة، فضلًا عن أنها تعزّز سلامة الممرات الهوائية؛ ما يعزّز من ترطيب الجسم والتخلص من جفافه أيضًا.
لا بد من الاهتمام بالراحة التامة وأخذ قسط كافٍ من ساعات النوم لتعزيز جهاز المناعة للتعافي السريع ومقاومة العدوى وهجمتها؛ ففي العيد عليك بالنوم نحو 6 إلى 8 ساعات كاملة دون تقطع أو اضطراب للتخلص السريع من دور البرد أو الأنفلونزا وأعراضهما المصاحبة.
لا بد من استخدام المياه المالحة أو مياه البحر المالحة لتنظيف الممرات الأنفية والتخلص من المخاط، إذا كنت تعاني منه؛ حيث تساعد هذه الخطوة على التخلص السريع من دور البرد والأنفلونزا والجيوب الأنفية والتهابها.
بعض العلاجات المنزلية أيضًا تخفّف من دور البرد والأنفلونزا، وتساعد على الاستشفاء السريع منهما؛ مثل الاهتمام بالغرغرة بالمياه الدافئة أو بالمياه المخلوطة بالملح، والتي تساعد على تخفيف حدة آلام الحلق الملتهب وتقليل الشعور بالألم، فضلًا عن القدرة على تناول الطعام دون الشعور بالألم.
يمكنك اللجوء إلى الأدوية المسكنة للوجع والألم بقدر بسيط وفقًا لما يراه الطبيب المختصّ؛ فهي تعمل على تخفيف درجة الحرارة وتسكن الألم؛ مما يعزّز من الشفاء السريع والقدرة على تحمل الخروجات والجهد.