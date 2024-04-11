قبل أن تفوتك الخروجات وتذهب الإجازة.. 5 نصائح للتخلص من "البرد في العيد"

ولكي تتمكّن من التعافي السريع خلال أيام العيد والتخلص من نزلة البرد أو الأنفلونزا التي تصيبك ببعض الأعراض التي ذكرها تقرير نشر في موقع "business insider"، ونقلت عنه صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، وتمنعك من خروجات العيد والانخراط فى التجمعات العائلية المعروفة التي تُقام في هذه الأيام بشكل خاص، قدم التقرير نصائح بضرورة الاهتمام ببعض الخطوات التالية: