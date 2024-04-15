السبب الثاني للوفاة بالأمراض المعدية.. تقرير "مثير للقلق" عن التهاب الكبد الفيروسي

وناقش التقرير الذي صدر في القمة العالمية لالتهاب الكبد في لشبونة في البرتغال هذا الشهر، جهود مواجهة المرض في 187 دولة، وتوصل إلى أن التقدم الذي أحرزه العالم في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، لم يعد كما كان في السابق.