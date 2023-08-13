"دول" الأخف.. "الخضيري" محذرًا من المسكنات: هذا ما عليك فعله عند تناولها

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن مسكنات الألم أو الحرارة، هي أدوية للضرورة وعند الحاجة القصوى؛ مشيرًا إلى أن أخفها ضررًا "الباراسيتامول" مثل "فيفادول"، وبعض المسكنات التي قد تنتهي بكلمة "دول"، وليس كلها.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "إكس": "لكن بعض الحالات تستوجب استخدام مسكنات أقوى، وقد يكون لها ضرر صحي لمن يسيء استخدامها أو من يستمر عليها طويلًا بغير حاجة صحية وطبية وبإشراف طبي".
ونصح من يتناول البروفين "سابوفين وإيبوبروفين"، وأيضًا "ديكلوفناك"، ألا يتناوله على جوع أو عطش؛ لأنها قد تضر الجهاز الهضمي، وقد تسبب قرحة للمعدة لبعض الحالات؛ منبهًا إلى أهمية تناول وجبة معها وشرب ماء كثير، والأفضل تناول الباراسيتمول "فيفادول".