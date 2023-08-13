"دول" الأخف.. "الخضيري" محذرًا من المسكنات: هذا ما عليك فعله عند تناولها

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن مسكنات الألم أو الحرارة، هي أدوية للضرورة وعند الحاجة القصوى؛ مشيرًا إلى أن أخفها ضررًا "الباراسيتامول" مثل "فيفادول"، وبعض المسكنات التي قد تنتهي بكلمة "دول"، وليس كلها.