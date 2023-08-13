فوائد متعدّدة للتمور مقارنة بالحلويات يوضحها تجمُّع القصيم الصحي

أوضح تجمُّع القصيم الصحي عدداً من فوائد تناول التمور مقابل الحلويات، مشيراً إلى أن التمور من الأطعمة الغنية بالألياف والمعادن، ومضادات الأكسدة، وتحتوي على سعرات حرارية قليلة.
وأشار التجمُّع الى أن التمر يحتوي على الألياف مما يساعد على تنشيط حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك، فيما تحتوي الحلويات على سكريات عالية تضر بالبنكرياس مما يزيد احتمالية الإصابة بالسكري.
وتابع في إنفوجرافيك على حسابه في منصة "إكس"، أن التمور تحتوي على نسب عالية من المعادن والفيتامينات التي تحسّن صحة الأعصاب والعظام وتساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، فيما تحتوي الحلويات على نسبة قليلة من الفيتامينات والمعادن تمثل اضطراباً بالتغذية.
وأضاف التجمُّع أن التمور سعراتها الحرارية أقل تراوح بين 20 و80 للتمرة الواحدة، فيما تحتوي الحلويات على سعرات حرارية عالية تفوق الاحتياج اليومي.
وتحتوي قشور التمر على الفلافونويدات التي تعمل كمضادات أكسدة، عكس الحلويات التي قد تحوي مضادات أكسدة بدرجة أقل، كما ان التمور خالية من الدهون، ولا تسبّب خطر ارتفاع الكوليسترول عكس الحلويات تماماً.