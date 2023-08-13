فوائد متعدّدة للتمور مقارنة بالحلويات يوضحها تجمُّع القصيم الصحي

وتحتوي قشور التمر على الفلافونويدات التي تعمل كمضادات أكسدة، عكس الحلويات التي قد تحوي مضادات أكسدة بدرجة أقل، كما ان التمور خالية من الدهون، ولا تسبّب خطر ارتفاع الكوليسترول عكس الحلويات تماماً.