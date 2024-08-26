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كم ساعة نوم يحتاجها طلاب الابتدائي والمتوسط والثانوي؟
النوم الصحي يقلل الاضطرابات ويرفع التحصيل ومستوى الذكاء
شدد تجمع الجوف الصحي على أهمية النوم الصحي لطلاب المدارس، مشيرًا إلى 3 فوائد، وعدد ساعاته المطلوبة في كل مرحلة دراسية.
وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن النوم الصحي يقلل الاضطرابات المرتبطة بالنوم، ويرفع التحصيل الدراسي، ويرفع مستوى الذكاء والإدراك.
وعن عدد ساعات النوم التي يحتاجها الطالب، أشار "الجوف الصحي" إلى أهمية أن ينام طالب المرحلة الابتدائية من 9 إلى 11 ساعة، وأن ينام طالب المرحلة المتوسطة والثانوية من 8 إلى 10.