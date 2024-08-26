كم ساعة نوم يحتاجها طلاب الابتدائي والمتوسط والثانوي؟

وعن عدد ساعات النوم التي يحتاجها الطالب، أشار "الجوف الصحي" إلى أهمية أن ينام طالب المرحلة الابتدائية من 9 إلى 11 ساعة، وأن ينام طالب المرحلة المتوسطة والثانوية من 8 إلى 10.