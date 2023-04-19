لا تكثروا من الحلويات.. نصائح من "سعود الطبية" لأصحاب الأمراض المزمنة في العيد

وأضافت: من المهم تناول الوجبات في مواعيدها، وعدم تفويت أي وجبة خاصةً وجبة الفطور، والاعتدال في تناول حلويات العيد مثل المعمول والكعك وغيرها، وتجنب الإفراط فيها مهما كانت المغريات شديدة؛ لتجنب المضاعفات الصحية، وتجنب الإكثار من تناول النشويات في العيد خاصةً لمرضى السكر، إضافة إلى الحرص على زيادة تناول الفواكه الطازجة والخضراوات الورقية لما لذلك من فوائد كبيرة في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، والمحافظة على كفاءة أداء أجهزته كالكلى والمسالك البولية والجهاز الهضمي.