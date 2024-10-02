أرقام مقلقة.. أمراض القلب تؤثر على 479 ألف شخص في السعودية بحلول 2035

تُعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في المملكة العربية السعودية، حيث يمثل انتشارها نحو 45.7% من جميع الوفيات، مما يمثل مشكلة صحية كبيرة ومتنامية.
وبحلول عام 2035، من المتوقع أن تؤثر الأمراض القلبية على نحو 479.500 فرد في المملكة، وهي أرقام تثير القلق.
ولا تقتصر تداعيات الأمراض القلبية والأوعية الدموية على الصحة الجسدية فحسب، بل تمتد لتشمل أعباء مالية هائلة، يُتوقع أن تتضاعف التكاليف المرتبطة بهذه الأمراض، لتصل إلى نحو 9.8 مليار دولار أمريكي، مما يمثل ضغطًا إضافيًا على النظام الصحي.
ويُعتبر الكشف المبكر والتشخيص الفعال للأمراض الأمراض القلبية والأوعية الدموية أمرًا حيويًا، ومن خلال معالجة عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، والتدخين، يمكن تقليل الأعباء الناتجة عن هذه الأمراض.
ومن أبرز الحلول المقترحة التوعية الصحية بإطلاق حملات توعوية؛ لتعريف الجمهور بمخاطر الأمراض القلبية وكيفية الوقاية منها، وتوفير الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن عوامل الخطر، وتشجيع أنماط الحياة الصحية ببرامج تشجع على النشاط البدني والتغذية السليمة.