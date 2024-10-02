أرقام مقلقة.. أمراض القلب تؤثر على 479 ألف شخص في السعودية بحلول 2035

ولا تقتصر تداعيات الأمراض القلبية والأوعية الدموية على الصحة الجسدية فحسب، بل تمتد لتشمل أعباء مالية هائلة، يُتوقع أن تتضاعف التكاليف المرتبطة بهذه الأمراض، لتصل إلى نحو 9.8 مليار دولار أمريكي، مما يمثل ضغطًا إضافيًا على النظام الصحي.