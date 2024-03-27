"تم قيد مخالفة".. "الصحة" تدعو متجاوزي السعرات الحرارية لاستخدام "الحاسبة"

ووفق الموقع الرسمي للوزارة؛ تُعد "الحاسبة" عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميًّا للشخص (ذكر /أنثى) بناءً على عدة عوامل مثل الوزن، والطول، والعمر، ونوع النشاط اليومي البدني.