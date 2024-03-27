"تم قيد مخالفة".. "الصحة" تدعو متجاوزي السعرات الحرارية لاستخدام "الحاسبة"

على طريقة "رسائل المخالفات"، تُواصل وزارة الصحة جهودها التوعوية للتعريف بالأدوات التي تتيحها عبر موقعها الإلكتروني؛ حيث دعت عبر رسائل توعوية عبر "الجوال" إلى استخدام حاسبة السعرات الحرارية لمعرفة الاحتياجات اليومية.
وقالت الصحة في رسالة بثتها للجوالات اليوم "تم قيد مخالفة: تجاوز السعرات الحرارية التي يجب تناولها وفقًا لاحتياجك خلال اليوم. يمديـك تعرف تفاصيل المخالفة عن طريق حاسبة السعرات الحرارية: https://bit.ly/moh-htcc".
ووفق الموقع الرسمي للوزارة؛ تُعد "الحاسبة" عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميًّا للشخص (ذكر /أنثى) بناءً على عدة عوامل مثل الوزن، والطول، والعمر، ونوع النشاط اليومي البدني.