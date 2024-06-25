اعتذر لهم عن أخطائك.. "شؤون الأسرة": 5 خطوات تقوي علاقتك بأطفالك

وأوضح المجلس، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن لتقوية علاقتك بأطفالك يمكنك أن "تقرأ كتابًا برفقة أبنائك مدة ربع ساعة يوميًّا"، و" احرص على الاستفسار عن أحوالهم دائمًا".