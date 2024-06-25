اعتذر لهم عن أخطائك.. "شؤون الأسرة": 5 خطوات تقوي علاقتك بأطفالك

أكد مجلس شؤون الأسرة أن العلاقات الإيجابية مع الأطفال في المحيط الأسري تُغذّي نموّهم الجسدي والعاطفي والاجتماعي وتُحفز الانسجام الأسري، مشيرًا إلى 5 خطوات تعمل على تحقيق الهدف.
وأوضح المجلس، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن لتقوية علاقتك بأطفالك يمكنك أن "تقرأ كتابًا برفقة أبنائك مدة ربع ساعة يوميًّا"، و" احرص على الاستفسار عن أحوالهم دائمًا".
وشدّد "شؤون الأسرة" على مفهوم الاعتذار، وقال: "اعتذر لهم عن أخطائك لتعزيز الصدق بينكم"، و"لا تضغط عليهم للقيام بهوايات إضافية"، و"تناول الطعام برفقتهم على طاولة واحدة".