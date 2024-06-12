"مدينة الملك سعود الطبية" تقدّم إرشادات لمصابي الربو قبل التوجه إلى الحج

قدّمت مدينةُ الملك سعود الطبية إرشادات مهمة للمصابين بالربو قبل التوجه إلى الحج.
وقالت "المدينة": يجب على مريض الربو زيارة الطبيب لمتابعة الحالة الصحية ومراجعة الخطة العلاجية قبل الذهاب إلى الحج، وينصح المريض بحمل سوار حول المعصم يوضح اسمه وعمره وتشخيص المرض ونوعية العلاج.
وأضافت: شدة الزحام قد تسبّب نوبة ربو حادّة؛ ولذا يفضل أداء المناسك في الأوقات الأقلّ ازدحامًا تفاديًا لحدوث نوبات، وعلى المريض حمل البخاخ الإسعافي معه دائمًا أثناء أداء المناسك لاستخدامه عند الحاجة.
وأردفت مدينة الملك سعود الطبية: قبل القيام بأي مجهود بدني يفضل استعمال موسع للشعب الهوائية بعد استشارة الطبيب، لاسيما خلال الطواف والسعي ورمي الجمرات.
وتابعت: عند شعور المريض بأي أعراض لأزمة الربو عليه التوجه لأقرب نقطة رعاية صحية.