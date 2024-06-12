"مدينة الملك سعود الطبية" تقدّم إرشادات لمصابي الربو قبل التوجه إلى الحج

وأضافت: شدة الزحام قد تسبّب نوبة ربو حادّة؛ ولذا يفضل أداء المناسك في الأوقات الأقلّ ازدحامًا تفاديًا لحدوث نوبات، وعلى المريض حمل البخاخ الإسعافي معه دائمًا أثناء أداء المناسك لاستخدامه عند الحاجة.