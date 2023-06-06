"السكري 2 وأمراض القلب".. استشاري: حذار من "سكر الدايت ومشتقاته"!

حذّر استشاري في طب الغدد الصماء والسكري، من خطر الاعتماد على تناول المُحليّات الصناعية (السكر الدايت ومشتقاته)؛ حيث إنها قد تسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض أخرى.
وتفصيلًا، ذكر الدكتور ناصر الجهني وهو متخصص في الغدد الصماء والسكري والسمنة، عبر حسابه على "تويتر"، أن تناول المُحليّات الصناعية قد يسبب مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والشرايين، كما أنه لا يساعد في إنقاص الوزن بل يزيده، وهي موجودة أيضًا في بعض الأغذية والعصائر والمشروبات الغازية وغيرها.
وأشار إلى أن المُحليّات الصناعية على الرغم من أنها لا تحتوي على سعرات حرارية؛ فهي لا تساعد على فقدان الوزن؛ بل على العكس تؤدي إلى: زيادة الوزن، ومتلازمة الأيض، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض شرايين القلب، والأفضل تجنبها أو عدم الإفراط في تناولها؛ علمًا بأنها ليست عوامل غذائية أساسية وليس لها قيمة غذائية.
وأضاف أن هذه التوصية تنطبق على جميع الأشخاص باستثناء الأفراد المصابين بداء السكري الموجود مسبقًا، وهي تشمل جميع المُحليّات الاصطناعية أو الطبيعية أو المعدلة غير الغذائية التي لا تصنف على أنها سكريات.