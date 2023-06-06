"السكري 2 وأمراض القلب".. استشاري: حذار من "سكر الدايت ومشتقاته"!

‏وأشار إلى أن المُحليّات الصناعية على الرغم من أنها لا تحتوي على سعرات حرارية؛ فهي لا تساعد على فقدان الوزن؛ بل على العكس تؤدي إلى: زيادة الوزن، ومتلازمة الأيض، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض شرايين القلب، والأفضل تجنبها أو عدم الإفراط في تناولها؛ علمًا بأنها ليست عوامل غذائية أساسية وليس لها قيمة غذائية.