خطوات بسيطة تساعدك على محاربة الأرق والتمتع بنوم عميق في رمضان

وأوضح المجلس أن التدريب على تقنيات الاسترخاء مثل تمارين النفس؛ يعتبر عاملًا مساعدًا ضد الأرق، بجانب استخدام محفزات النوم مثل الذهاب إلى السرير قبل الوقت، والابتعاد عن الهاتف، والحفاظ على وقت ثابت للنوم.