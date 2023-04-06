خطوات بسيطة تساعدك على محاربة الأرق والتمتع بنوم عميق في رمضان

كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عن مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعد على التخلص من الأرق خلال رمضان.
وأوضح المجلس أن التدريب على تقنيات الاسترخاء مثل تمارين النفس؛ يعتبر عاملًا مساعدًا ضد الأرق، بجانب استخدام محفزات النوم مثل الذهاب إلى السرير قبل الوقت، والابتعاد عن الهاتف، والحفاظ على وقت ثابت للنوم.
ولفت المركز في إنفوجرافيك عبر حسابه في تويتر، إلى أن أبرز مسببات الأرق خلال شهر رمضان تتمثل في التغيير المفاجئ في التوقيتات وبيئة النوم غير المناسبة، والأطعمة الدسمة في السحور وتناول المنبهات قبل النوم.