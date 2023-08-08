دراسة استمرت 3 عقود.. "ربع سكان العالم" يعانون "فقر الدم" وتبعاته الخطيرة

ويشير الباحثون إلى عامل آخر خطير يتسبب في الأنيميا وهو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو مشكلة خطيرة أيضًا وتؤثر على النمو الإدراكي والمعرفي للأطفال بشكل كبير، كما يمكن أن يتسبب في الإرهاق النفسي والجسدي للبالغين؛ مشيرة إلى أن فقر الدم الحاد يؤثر على 42% من الأطفال ويضعف إدراكهم المعرفي ونموهم الجسدي.