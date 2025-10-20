باستشارة الطبيب.. أنواع الأنسولين وأفضل وقت لتناوله للتحكم في سكر الدم

توضح الفوائد أن الأنسولين وقت الوجبات يسمح بمرونة في مواعيد تناول الطعام، شرط تناوله قبل 15 إلى 20 دقيقة من الوجبة، مما يساعد على محاكاة إفراز الأنسولين الطبيعي في الجسم. ويقول التقرير: "يسمح لك بمواءمة طريقة إفراز جسمك للأنسولين بشكل طبيعي إذا كان قادرًا على ذلك".