باستشارة الطبيب.. أنواع الأنسولين وأفضل وقت لتناوله للتحكم في سكر الدم

يُعد الأنسولين وقت الوجبات من الأنواع السريعة المفعول التي تُستخدم للتحكم في ارتفاعات سكر الدم التي تحدث عند تناول الطعام، حيث يبدأ مفعوله خلال 15 دقيقة ويبلغ ذروته بعد ساعة إلى ساعتين، ويستمر لمدة 3 ساعات تقريبًا.
ووفقًا لتقرير على موقع "Healthline"، يُستخدم الأنسولين وقت الوجبات غالبًا مع الأنسولين طويل المفعول للحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز بين الوجبات.
يختلف الأنسولين وقت الوجبات عن الأنواع الأخرى مثل الأنسولين العادي قصير المفعول، والأنسولين طويل المفعول الذي يعمل على مدار اليوم، والأنسولين متوسط وطويل المفعول جدًا، حيث تختلف سرعة بدء المفعول ومدة الفعالية لكل نوع.
توضح الفوائد أن الأنسولين وقت الوجبات يسمح بمرونة في مواعيد تناول الطعام، شرط تناوله قبل 15 إلى 20 دقيقة من الوجبة، مما يساعد على محاكاة إفراز الأنسولين الطبيعي في الجسم. ويقول التقرير: "يسمح لك بمواءمة طريقة إفراز جسمك للأنسولين بشكل طبيعي إذا كان قادرًا على ذلك".
يبدأ الأطباء عادةً بوصف الأنسولين طويل المفعول، لكن في حال عدم كفاية السيطرة على سكر الدم، قد يضيف الطبيب الأنسولين وقت الوجبات أو الأنسولين المركب. ويُنصح بمراجعة الطبيب بانتظام لضبط الجرعات حسب نتائج فحوصات الدم.
في حال نسيان تناول الأنسولين قبل الوجبة، يمكن تناوله في نهايتها مع مراقبة مستوى السكر، وإذا تكرر النسيان، يجب قياس السكر وضبط الجرعة مع الطبيب.