وداعًا للتجاعيد.. مختصّ عقاقير يكشف عن مادة طبيعية تقشر الجلد الميت بلا مضاعفات

أوضح المختصّ في علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، أن أحماضًا طبيعية توجد في بعض الأطعمة تستخدم بتركيز عال لدى أطباء الأمراض الجلدية لتقشير الوجه وتقشير الجلد الميت، وتتميز بأنها لا تسبب الحساسية للشمس.
وأشار إلى أن هذا الحمض يسمّى "اللاكهيدرين"، وهو مركب طبيعي وحمض من الأحماض الألفاهيدروكسيلية "AHA"، ويوجد في الفواكه واللبن الرائب وقصب السكر، وغالبًا ما يطلق على الأحماض الألفا هيدروكسيلية أحماض الفاكهة؛ حيث تساعد على تقشير الجلد الميت عن طريق إذابة السيداميدت، وهي المواد التي تربط الخلايا معًا.
وأضاف: أن من استخداماتها إزالة الخلايا الميتة من على سطح الجلد وإظهار الخلايا الممتلئة الحية الموجودة أسفلها التي تشارك في إعطاء المظهر الأكثر شبابًا، كما يستخدم أطباء الأمراض الجلدية تركيزات قوية من الأحماض الألفا هيدروكسيلية لتقشير الوجه.
كما أن اللاكهيدرين يزيد من سمك الطبقة الخارجية لخلايا البشرة، وبذلك يزيد من قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة فتزول التجاعيد والخطوط الدقيقة، وعلى عكس بعض العلاجات المضادّة للشيخوخة التي تسبّب حساسية للشمس؛ فاللاكهيدرين لا يسبب هذه الحساسية. وفي دراسة تم فيها وضعه مرتين يوميًّا لمدة 6 أشهر قلّل التجاعيد الدقيقة بشكل ملحوظ في 90% من الأشخاص الذين استخدموه.