وداعًا للتجاعيد.. مختصّ عقاقير يكشف عن مادة طبيعية تقشر الجلد الميت بلا مضاعفات

كما أن اللاكهيدرين يزيد من سمك الطبقة الخارجية لخلايا البشرة، وبذلك يزيد من قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة فتزول التجاعيد والخطوط الدقيقة، وعلى عكس بعض العلاجات المضادّة للشيخوخة التي تسبّب حساسية للشمس؛ فاللاكهيدرين لا يسبب هذه الحساسية. وفي دراسة تم فيها وضعه مرتين يوميًّا لمدة 6 أشهر قلّل التجاعيد الدقيقة بشكل ملحوظ في 90% من الأشخاص الذين استخدموه.