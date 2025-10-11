"استشاري" يوضح: متى يمكن إيقاف أدوية خفض الكوليسترول بعد بدئها؟

وفي رده على استفسار أحد المتابعين عبر منصة X حول حالة شخص يبلغ من العمر 38 عامًا لا يعاني أمراضًا مزمنة وارتفاع (LDL) لديه بين 100 و170 مجم/ديسيلتر، قال "الشهري": "نعم، يحتاج الدواء بعد استنفاد جميع المحاولات غير الدوائية مثل الرياضة والحمية، ويجب الاستمرار في نمط الحياة الصحي".