كيف يحدث النقرس؟ وما أعراضه وسبل الوقاية؟.. "سعود الطبية" تقدّم صورة تفصيلية

قالت مدينة الملك سعود الطبية؛ عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إن النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم؛ ما يسبّب آلاماً شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورمٌ، واحمرارٌ، وارتفاعٌ في درجة حرارة الجسم.
وأوضحت المدينة، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن النقرس عبارة عن ألمٍ يُصيب مفصلاً واحداً أو أكثر ويسبّب احمراراً وتورماً في المفاصل، وعادة يكون في مفصل الإصبع الكبير للقدم.
وعن كيفية حدوث النقرس، أشارت "سعود الطبية" إلى وجود مواد كيميائية في الدم هي حمض اليوريك، وهناك أطعمة محدّدة تزيد ارتفاعه مثل اللحوم والبقوليات، أو أدوية مدرات البول، وبعض المسبّبات الأخرى؛ كالسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري.
وللوقاية، دعت المدينة الطبية إلى نقصان الوزن وتجنُّب الطعام الذي يحتوي على البروتين.