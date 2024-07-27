كيف يحدث النقرس؟ وما أعراضه وسبل الوقاية؟.. "سعود الطبية" تقدّم صورة تفصيلية

قالت مدينة الملك سعود الطبية؛ عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إن النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم؛ ما يسبّب آلاماً شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورمٌ، واحمرارٌ، وارتفاعٌ في درجة حرارة الجسم.