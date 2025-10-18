ثورة في التشخيص.. فحص دم جديد يكشف 50 نوعًا من السرطان في مراحله المبكرة

كشفت دراسة أمريكية–كندية حديثة عن ابتكار فحص دم ثوري قادر على الكشف عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان في مراحله المبكرة، ما يتيح تسريع التشخيص وزيادة فرص الشفاء بشكل غير مسبوق.
ووفقًا لتقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن الفحص الذي يحمل اسم "غاليري" (Galleri) طوّرته شركة "غرايل" (Grail) الأمريكية، وجُرّب على 25 ألف شخص في الولايات المتحدة وكندا. وأظهرت النتائج أن الاختبار كشف عن 62% من حالات السرطان الإيجابية، وأكثر من نصفها كانت في مراحل مبكرة، بينما بلغت دقة استبعاد السرطان لدى الأشخاص السليمين أكثر من 99%.
وقال الدكتور نعمة نبوي زاده، الأستاذ المشارك في طب الإشعاع بجامعة أوريغون، إن الفحص "يُغيّر جذريًا طريقة التشخيص المبكر للسرطان"، موضحًا أنه يساعد على اكتشاف الأورام في مراحل تكون فيها فرص العلاج أعلى بكثير.
وبيّنت الدراسة أن 75% من أنواع السرطان المكتشفة لا تخضع حاليًا لأي برامج فحص روتينية، مثل سرطانات المبيض والكبد والمثانة، فيما استطاع الفحص تحديد مكان نشوء الورم بدقة وصلت إلى 90%. وعند دمجه مع الفحوص المعروفة كسرطان الثدي والأمعاء وعنق الرحم، زادت الحالات المكتشفة بمقدار سبعة أضعاف.
ورغم النجاح المبدئي، دعا علماء لم يشاركوا في الدراسة إلى إجراء أبحاث إضافية لقياس تأثير الفحص على تقليل الوفيات.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في مؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي، بينما تنتظر الأوساط العلمية نتائج تجربة أوسع تشمل 140 ألف شخص من هيئة الخدمات الصحية البريطانية، والمتوقع نشرها العام المقبل، تمهيدًا لاعتماد الفحص على نطاق واسع.
وأكد السير هاربال كومار من شركة غرايل أن النتائج "مقنعة للغاية وتفتح الباب أمام اكتشاف السرطانات العدوانية مبكرًا"، فيما شدد ناصر ترابي من مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة على أهمية "مواصلة الدراسات لتجنّب الإفراط في التشخيص وضمان دقة النتائج".