ثورة في التشخيص.. فحص دم جديد يكشف 50 نوعًا من السرطان في مراحله المبكرة

ووفقًا لتقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن الفحص الذي يحمل اسم "غاليري" (Galleri) طوّرته شركة "غرايل" (Grail) الأمريكية، وجُرّب على 25 ألف شخص في الولايات المتحدة وكندا. وأظهرت النتائج أن الاختبار كشف عن 62% من حالات السرطان الإيجابية، وأكثر من نصفها كانت في مراحل مبكرة، بينما بلغت دقة استبعاد السرطان لدى الأشخاص السليمين أكثر من 99%.