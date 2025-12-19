طبيب أعصاب: لهذه الأسباب نشعر بالدوار والغثيان عند استخدام الهاتف لفترة طويلة

كيف تصنع الشاشة الإحساس بالحركة؟

بحسب كولكارني، صُممت الهواتف لتغمر العينين بمحفزات سريعة: مقاطع متلاحقة، انتقالات حادة، وإضاءة ساطعة. هذه الحركة البصرية قد "تخدع" الدماغ ليعتقد أن الجسم يتحرك بينما هو ثابت، ما يخلق تعارضًا لحظيًا بين نظامي الرؤية والتوازن، وينتج عنه دوخة، إجهاد عين، وربما غثيان.