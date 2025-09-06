حقيقة صادمة وراء الجزر الصغير المعلّب الذي يغزو رفوف المتاجر

ويعاني هذا النوع من الجزر من سرعة الجفاف نتيجة تعرض جميع جوانبه للهواء بعد التقطيع، مما يؤدي إلى تكوّن طبقة بيضاء تتحول سريعًا إلى كتلة لزجة داخل الكيس حتى قبل فتحه. وإلى جانب هذه العيوب، يباع الجزر الصغير بسعر أعلى من الجزر العادي، إذ يتراوح ثمنه بين 1.30 و1.50 دولار للرطل، مقارنة بدولار واحد فقط للجزر الكامل، ما يجعله منتجًا أغلى ثمنًا وأقل جودة.