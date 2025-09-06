حقيقة صادمة وراء الجزر الصغير المعلّب الذي يغزو رفوف المتاجر

رغم أن الجزر المعلّب صغير الحجم، المعروف باسم "بي بي كاروت"، يُسوَّق على أنه خيار صحي ومثالي للوجبات السريعة، إلا أن حقائق عدة تكشف جانبًا آخر قد يدفع المستهلكين إلى إعادة النظر في شرائه.
فالجزر المعبأ تحت هذا الاسم ليس في حقيقته جزرًا صغيرًا طبيعيًا، بل هو جزر كبير الحجم جرى تقطيعه وصقله ليبدو جذابًا وموحد الشكل. أما الجزر الصغير الحقيقي فهو ثمار لم تكتمل في النمو، وتكون غير منتظمة الشكل ولا تأخذ المظهر الأسطواني المثالي الذي تقدمه الشركات.
وعلى صعيد النكهة، يفقد الجزر المعلّب الطعم الحلو والطبيعي الذي يتميز به الجزر الطازج، ويبدو أقرب إلى منتج مُصنّع منه إلى خضار طبيعية. كما أن عملية التعبئة تتضمن غسل الجزر بمحلول مخفف من الكلور لأغراض التعقيم، ورغم أن الشركات تؤكد شطفه بعد ذلك، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى ملاءمة هذا الإجراء للاستهلاك اليومي.
ويعاني هذا النوع من الجزر من سرعة الجفاف نتيجة تعرض جميع جوانبه للهواء بعد التقطيع، مما يؤدي إلى تكوّن طبقة بيضاء تتحول سريعًا إلى كتلة لزجة داخل الكيس حتى قبل فتحه. وإلى جانب هذه العيوب، يباع الجزر الصغير بسعر أعلى من الجزر العادي، إذ يتراوح ثمنه بين 1.30 و1.50 دولار للرطل، مقارنة بدولار واحد فقط للجزر الكامل، ما يجعله منتجًا أغلى ثمنًا وأقل جودة.