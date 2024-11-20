خطيرة قد تصل للوفاة.. "صحي مكة" يعرّف بالفئات الأكثر عُرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا

أوضح تجمُّع مكة المكرّمة الصحي، أن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، هم: كِبار السن، الحوامل، الأطفال، والمصابون بالأمراض المزمنة ونقص المناعة.
وأضاف الحساب الرسمي للصحة العامة والطب الوقائي عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، أن معظم مُصابي الإنفلونزا يتعافون، لكن بعض الحالات قد تحصل فيها مضاعفاتٌ خطيرة.
ولفت إلى أن أبرز المضاعفات يتمثل في "التأثير على الرئتَيْن (يُصاب بالتهاب الرئة)، وقلة الاستجابة المناعية، والإصابة بمضاعفاتٍ، مثل: فشل الجهاز التنفسي، تسمُّم الدم؛ قد تصل إلى الوفاة- لا قدّر الله".
وحثَّ التجمُّع على المبادرة بالتطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية، وحجز موعدٍ الآن عبر تطبيق صحتي.