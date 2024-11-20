خطيرة قد تصل للوفاة.. "صحي مكة" يعرّف بالفئات الأكثر عُرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا

ولفت إلى أن أبرز المضاعفات يتمثل في "التأثير على الرئتَيْن (يُصاب بالتهاب الرئة)، وقلة الاستجابة المناعية، والإصابة بمضاعفاتٍ، مثل: فشل الجهاز التنفسي، تسمُّم الدم؛ قد تصل إلى الوفاة- لا قدّر الله".